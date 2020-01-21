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Gaziantep çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı

Çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandıGAZİANTEP'te, 3 iş yeri ile bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

21.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:58
Çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı
GAZİANTEP'te, 3 iş yeri ile bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.
'in Mahallesi'nde 11- 19 Ocak tarihleri arasında 3 iş yeri ile bir araçtan hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık mağdurlarının şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlıkların M.B. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Polis, 4 hırsızlık olayının şüphelisi M.B.'yi, adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulanmasına başlanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Gaziantep çaldığı televizyonu taşırken görüntülenen zanlı yakalandı

Fevzipaşa, Nizip, Güncel

Kaynak: DHA


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