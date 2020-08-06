GAZİANTEP Çalıntı otomobille gasp şüphelileri yakalandı

Çalıntı otomobille gasp şüphelileri yakalandı

GAZİANTEP'te, otomobil çaldıktan sonra gittikleri yerlerde bazı kişilerin eşyalarını gasbeden pompalı tüfekli 3 kişi, yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin pompalı tüfekleri olan İ.H.T., M.K., ve İ.A.Y. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, çaldıkları otomobille bazı kişilerin eşyalarını da gasbettikleri tespit edildi. Polis, İ.H.T., M.K. ve İ.A.Y.'yi adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.