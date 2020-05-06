Haber, Son Dakika, Haberler

GAZİANTEP-Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandıGAZİANTEP'te, camiden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından kimliği saptanarak yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:05
Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP'te, camiden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından kimliği saptanarak yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konak Mahallesi'nde bulunan camide bulunan bazı malzemeler çalındı. Görevliler, hırsızlığı fark edince polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile güvenlik kameralarından camiden hırsızlık yapan 2 şüpheli belirlendi. Kimliği saptanan şüphelilerden biri, polis operasyonuyla adresinde yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. GAZİANTEP-Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Konak, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
ABD’de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Haberler
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Haberler››Güncel››GAZİANTEP-Camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:50: Zeytinburnu'nda elektronik malzeme fabrikasında yangın - Haber 18:50: DÜZCE Antrenörler evlerinde kalanlara spor yaptırıyor - Haber 18:50: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1) - Haber 18:50: İran'da "ayrılıkçı terör gruplarına" operasyonda 16 kişi gözaltına alındı - Haber 18:49: Antrenörler evlerinde kalanlara spor yaptırıyor - Haber 18:38: İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni - Haber 18:09: Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi - Haber 14:55: Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar - Haberler 11:36: Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti - Haber