Gaziantep Canlı Hayvan Pazarında denetleme

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun olan canlı hayvan pazarını denetleyerek incelemelerde bulundu.

İncelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Gül, Kurban Bayramının ilk günlerinde kalabalık olabileceğini ve vatandaşlarda mümkünse o yoğunluğa karışmadan kurbanlarını 2 veya 3'üncü gün kesmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Vali Gül, beraberinde İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Sinan Mahallesinde bulunan pazar alanında incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'dan kurbanlık hayvanlar ve alınan tedbirlere ilişkin bilgiler alan Vali Gül, hem satış yapan, hem de kurban almak için pazarda bulunan vatandaşlarla görüşerek, hayırlı alışverişler diledi.

Vatandaşların Kurban Bayramlarını da kutlayan Vali Gül, kurban satan vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu. Kurban Bayramında ilk gün oluşabilecek yoğunluğa dikkat çeken Gül, "Kurban Bayramı öncesi organize besi bölgesine geldik. Hem alıcılar hem satıcılar için uygun şartlar var. Hayvan varlığı açısından bir sıkıntı yok. Kurban isteyenler rahatlıkla ulaşabilir. Burada gerekli tedbirler alınmış durumda. Vatandaşlardan ricamız ilk gün oluşacak yoğunluğa girmeden kurbanlarını 2 veya 3'üncü gün kesmeleri. Burası doğası gereği kalabalık bir ortam o yüzden burada da insanlarımız sosyal mesafe ve maske kuralına daha dikkatli uymaları gerekiyor" dedi.