Haberler » Güncel » Gaziantep-çekyatı kaynak yaparken evi yaktı - Haber

Gaziantep-çekyatı kaynak yaparken evi yaktı

Çekyatı kaynak yaparken evi yaktıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Muhittin Aslan (40) evindeki kırılan çekyatı kaynak makinesiyle onarmak istedi.

02.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:48
Çekyatı kaynak yaparken evi yaktı
GAZİANTEP'in İlçesinde, Muhittin Aslan (40) evindeki kırılan çekyatı kaynak makinesiyle onarmak istedi. Aslan'ın çalışması sırasında kaynaktan çıkan kıvılcımların sebep olduğu yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Dervişpaşa Mahallesindeki tek katlı evde meydana geldi. 4 çocuk babası Muhittin Aslan, evindeki çekyatın kırılan kısmını kaynak yapmak istedi. Aslan, kaynak yapmaya başladığı sırada çıkan kıvılcımlar çekyat ile halıya sıçrayınca yangın çıktı. Aile fertleri dışarı çıkarak itfaiyeye verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, odadaki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Gaziantep-çekyatı kaynak yaparken evi yaktı

İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 15:04:19