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Gaziantep chp genel başkanı kılıçdaroğlu, gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

08.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:14
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'te
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.
Öğle saatlerinde Gaziantep Havalimanı'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir, milletvekillleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan ile partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşıp sohbet etti. Bir süre havalimanında partililerle görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra STK temsilcileri ve iş insanları ile yapacağı toplantı için otele geçti. Kılıçdaroğlu'nun akşam aynı otelde 'Atatürk'ü Anlamak' konulu seminere katılacağı öğrenildi.
Gaziantep chp genel başkanı kılıçdaroğlu, gaziantep'te

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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