Gaziantep CHP İl Yönetiminden Toplu İstifa

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Gaziantep'te, geçen ay CHP İl Başkanlığı'na getirilen Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.Çiçeği burnunda il başkanı Melih Meriç ve CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı sonrası istifa kararı aldı. İstifasını CHP Genel Merkezi'ne ileten Melih Meriç yaptığı yazılı açıklamada, "Belediye meclis üyeliği listelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı sonrası, il yönetimi olarak istifa etme kararı aldık. İstifa dilekçelerimizi de genel merkeze gönderdik. Artık genel merkez, bu dilekçelerle ilgili kararını verecektir" ifadelerine yer verdi."Partimize zarar vermemek adına yönetimden çekiliyoruz"Belediye Meclis Üyeleri listelerinin belirlenmesinde bir takım sıkıntıların yaşandığını dile getiren Meriç, " Ancak kamuoyunda konuşulduğu gibi silah olayları yaşanmamıştır. Bu iddialar asılsızdır. Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına, yönetimden çekilmeye karar verdik" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP