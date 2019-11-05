Haberler » Güncel » Gaziantep çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

Gaziantep çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

Çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldüGaziantep'te tamir etmeye gittiği makineye sıkışan Mustafa Çoban (19), hayatını kaybetti.

05.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 05.11.2019 19:47
Çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
Gaziantep'te tamir etmeye gittiği makineye sıkışan Mustafa Çoban (19), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çikolata fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Çoban, bozulan karıştırma makinesini tamir ederken, çalışmaya başlayan makinede sıkıştı. Çoban'ın sesini duyan çalışanlar, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çoban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sıkıştığı makineden çıkartılan Mustafa Çoban'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Gaziantep çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

Mustafa Çoban, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:47 'Kedicik' Merve Büyükbayrak'ın kod adı Fevzi mi? Mahkemede açıkladı
20:47 Enerji talebi 2040'ta günlük 357,5 milyon varil olacak
20:47 İŞKUR'da Ulusal İstihdam Beceri ve Eğitim Sempozyumu düzenlendi
20:47 ABD'nin bazı eyaletlerinde yerel seçim - NEW
20:46 Kaçırılan kadını kurtarmaya çalışan otobüs şoförü yaşananları anlattı
20:10 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi
20:04 Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
5.11.2019 20:49:58