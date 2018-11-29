Gaziantep 'Çingene Kız'ın Eksik Parçaları Ziyaret İçin Hazırlanıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 16:53



29 Kasım 2018 Perşembe 16:53

'Çingene Kız'ın eksik parçaları ziyaret için hazırlanıyorYURT dışına 1960 yılında kaçırılan, uzun uğraşlar sonucu ABD'den Türkiye'ye dün de ana vatanı Gaziantep'e getirilen 'Çingene Kız' mozaiğinin 12 parçasının ziyarete açılması için Zeugma Mozaik Müzesi'nde yoğun çalışma yürütülüyor.Zeugma Mozaik Müzesi, 30 bin metrekarelik alanda yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan müzede; Gaziantep'le özdeşleşen 'Çingene Kız' mozaiği, Mars Heykeli, Roma Dönemi'ne ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi tarihe ışık tutan eserler sergileniyor. Son olarak 1960'lı yıllarda Fırat Nehri kıyısındaki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılarak, yurt dışına kaçırılan ve ABD'nin Şikago kentinde bulunan Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen 'Çingene Kız' mozaiğinin parçaları dün kente getirildi. Müze deposuna konulan 12 parça mozaik için ayrıntılı çalışma başlatıldı. Konusunda uzman sanat tarihçileri ve arkeologlar, mozaiklerin müzede yer alması için çalışmalarını sürdürüyor. 'Çingene Kız' mozaiğinin bulunduğu bölümde yer alacak mozaiklerin tanıtımı, 8 Aralık'ta, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılımıyla yapılacak. Bu tanıtımın ardından yarım asrı aşkın ara sonrası ana vatanına getirilen mozaikler de 'Çingene Kız' mozaiğiyle birlikte yerli- yabancı sanatsever ve turistlerin ziyaretine açılacak.Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Zeugma Antik Kenti kazılarında kurtarılan 51 adet 896 bin 86 metrekare mozaik sergileniyor. Çevre il ve ilçelerden getirilen Geç Antik Dönemi'ne ait eserlerle birlikte sergilenen mozaiklerin boyutu 2 bin 800 metrekareyi buluyor.