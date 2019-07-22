Haberler» Güncel» Haber

GAZİANTEP DEMİR BAHÇE KAPISININ ALTINDA KALAN ÇİFTÇİ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te Hayri Aslan (76), evinin bahçesindeki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

22.07.2019 16:13
GAZİANTEP'te Hayri Aslan (76), evinin bahçesindeki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Hayri Aslan, evinin bulunduğu bahçeye girmek istediği sırada devrilen sürgülü demir kapının altında kaldı. Eşi Hattuç Aslan ile komşuları hemen sağlık ekibi çağrıldı. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Aslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Hayri Aslan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. GAZİANTEP DEMİR BAHÇE KAPISININ ALTINDA KALAN ÇİFTÇİ ÖLDÜ
Kaynak: DHA
Hayri Aslan, Sabah, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:49   Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği (3) - Yeniden
17:48   Sökeli Levent Günyıl'dan 5 şarkılık albüm
17:48   YARGITAY BAŞKANI İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERDE BULUNDU
17:48   FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
17:48   Karabük'te kaçak kazı operasyonu
17:47   DHA YURT BÜLTENİ-14
17:47   Hakkarili şehit aileleri ve gazilerden "Doğu Akdeniz" açıklaması