20.06.2019 12:47
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GAZİANTEP Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüGaziantep'te, tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Servet Açık (42) hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Gaziantep'te, tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Servet Açık (42) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerindeNizipilçesine bağlı Küllü Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait 27 AEF 93 plakalı traktörü ile tarlasında çalışan Servet Açık, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan Açık, kazayı gören yakınlarının çağırdığı ambulanslaŞehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Servet Açık, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. 4 çocuk babası Açık'ın cenazesi,Adli Tıp Kurumumorgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.GAZİANTEP Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kaynak: DHA
Nizip,Gaziantep,Güncel

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