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Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi

Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon programı kapsamında "Gaziantep'e Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Törende, Gaziantep'in değerine değer katanlar ödüllendirildi.

26.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:13 Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi

25 Kurtuluş Bayramı'nda "Yükselen " anlayışına katkı sunan vakıflara, üniversitelere, bürokratlarla sanatçılara, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve il protokolü tarafından plaket verildi.

İŞTE ÖDÜL ALANLAR

Ödül töreninde; Katib Mustafa Bin Süleyman Vakfı mütevellisi Mustafa Tahsin Kanevetçi, Fodlacı Hacı İsmail Ağa Vakfı mütevellisi Zeki Güzelbey ve El-Hac Mehmet Efendi Bin Osman Vakfı mütevellisi Ömer Hikmet Kepkep, Gaziantep'e değer katanlar listesine girdi.

Öte yandan Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'a, Ressam Ali Diyarbakırlıoğlu'na, NTV Yayın Koordinatörü Nermin Yurteri'ne, sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu'na, iş adamı Ahmet Muktad Ziylan'a, Ökkaş Eruslu'ya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu'ya ve SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi.


Fatma Şahin, Gaziantep, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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