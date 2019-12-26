Haberler » Güncel » Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi - Haber

Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi

Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon programı kapsamında "Gaziantep'e Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

26.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:40 Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi
Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon programı kapsamında " 'e Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Törende, Gaziantep'in değerine değer katanlar ödüllendirildi.

25 Kurtuluş Bayramında "Yükselen Gaziantep" anlayışına katkı sunan vakıflara, üniversitelere, bürokratlarla sanatçılara, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve il protokolü tarafından plaket verildi.

İşte ödül alanlar

Ödül töreninde; Katib Mustafa Bin Süleyman Vakfı mütevellisi Mustafa Tahsin Kanevetçi, Fodlacı Hacı İsmail Ağa Vakfı mütevellisi Zeki Güzelbey ve El-Hac Mehmet Efendi Bin Osman Vakfı mütevellisi Ömer Hikmet Kepkep, Gaziantep'e değer katanlar listesine girdi.

Öte yandan Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'a, Ressam Ali Diyarbakırlıoğlu'na, NTV Yayın Koordinatörü Nermin Yurteri'ne, sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu'na, iş adamı Ahmet Muktad Ziylan'a, Ökkaş Eruslu'ya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu'ya ve SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Resepsiyon, Gaziantep, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:24   Malatya'da asayiş uygulamaları - Haber
16:24   MHP'li Karakaya, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldı - Haber
16:24   Kağıthane'deki maharetli eller ticarete atıldı - Haber
16:24   Konya'da arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 15 yıl hapis - Haber
16:24   Malatya'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheliye para cezası - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
15:00   Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
26.12.2019 16:29:30