Gaziantep'e Dev Arıtma Tesisi Yatırımı

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:06



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:06

KEREM KOCALAR - Gaziantep'te atık su arıtma oranını yüzde 99'a çıkaracak ve kentin önemli değerleri arasında bulunan Sacır Çayı'na yeniden hayat verecek "İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi"nin yıl sonunda devreye alınması planlanıyor.Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, AA muhabirine, hızla büyüyen kentin nüfusunun 2 milyonu aştığını söyledi.Son dönemlerdeki yoğun göç nedeniyle bazı projeleri daha erkene çektiklerini ifade eden Sönmezler, "Biz bugün normal şartlarda 2023 yılında ulaşmamız gereken nüfusa ulaştık. Dolayısıyla bizim bu nüfusun hem içme suyunu temin etmemiz hem de atık suyunu arıtmamız gerekiyor." dedi.İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin de bu anlamda önemli bir ihtiyacı karşılayacağına işaret eden Sönmezler, şöyle konuştu:"Bu tesisimiz, 1 milyon nüfusa yetebilen ve günde 200 bin metreküp su arıtma kapasiteli bir tesis. AB standartlarına uygun olan tesisimizde azot ve fosfor giderimi olduğu için alıcı ortamda canlı hayatın devamını sağlayacak. Yani tesisten yüksek kaliteli su elde edilecek. Bu tesisle birlikte atık su arıtma oranımız yüzde 99 seviyelerinde olacak."Sacır Çayı'na hayat verecekSönmezler, Gaziantep'in önemli bir değerinin de Sacır Çayı olduğunu belirterek, "Çaya zaman içinde kanalizasyon karışmış, tarımsal sulama nedeniyle de büyük oranda kurumuş. Tesisin faaliyete geçmesiyle arıtılan sular çaya deşarj edilecek ve bölgede yeniden balık yaşamı sağlanabilecek, tarımsal sulamaya destek olunacak." diye konuştu.Tesisin yatırım maliyetinin 100 milyon liranın üzerinde olduğunu aktaran Sönmezler, Japonya'dan alınan uzun vadeli krediyle inşa edilen tesisteki işlerin yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi. Sönmezler, "Gaziantepliler, şu anda Türkiye'de devam eden en büyük atık su arıtma tesisine kavuşacak. Şehrimizin daha sürdürülebilir ve yaşanabilir olabilmesi için tesisimizi yıl sonunda devreye almış olacağız." dedi.