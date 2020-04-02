Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziantep'e gelen özel araçlar 14 gün başka kente gidemeyecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il dışından gelen özel araçların 14 gün boyunca kent dışına çıkmasının yasaklandığını bildirdi.

02.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:10
Gaziantep'e gelen özel araçlar 14 gün başka kente gidemeyecek
Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il dışından gelen özel araçların 14 gün boyunca kent dışına çıkmasının yasaklandığını bildirdi.
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Mülki İdari Amirler Toplantısı'nda, İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu tedbirlerin genişletilmesi amacıyla karar aldı.
Vali Gül, yaptığı konuşmada, il dışından kente giren araçlara ilgili yeni kararlar aldıklarını belirtti.
Özel araçlar il dışından geldiğinde iki işlem yapılacağını bildiren Gül, şöyle konuştu:
"İle giren her aracı, 14 gün boyunca dışarı çıkmaması için kara listeye alacağız. Bu şu anlama geliyor, il dışından İslahiye'ye geldi. 14 gün dolmadan İslahiye'den çıkarsa ya da Nizip'ten Şanlıurfa'ya, Araban'dan Adıyaman'a geçerse PTS'ler sinyal verecek. Bu aracın 14 gün Gaziantep'te kalması lazım. Dolayısıyla araçla beraber kişinin 14 gün boyunca içeride kalması lazım. Araçlara Gaziantep'in dışına çıkmama kaydı koyuyoruz. Bu kararı alıyoruz. Pozitif vakalar mutlaka hastanede olacak, pozitif vakaların temasta olduğu kişiler de 14 gün boyunca pansiyonlarda karantina altında kalacak."
Gül, zaman zaman kendilerine sosyal medya üzerinden Gaziantep'teki koronavirüsle ilgili sorular gönderildiğini söyledi.
Koronavirüs vakalarının her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandığını dile getiren Gül, şunları kaydetti:
"Bu hastalık dünyada bir kişiyle başladı, yüzlerce insan hastalığın pençesinde. Dolayısıyla Gaziantep'te bir kişi de bin kişi de olsa bu, bizim güvende olduğumuz anlamına gelmez. Tedbirleri aldığımız ve kurallara uyduğumuz sürece güvende oluruz. Bu şehrin yüzde 90'ı kurallara uyuyorsa, kalan yüzde 10'unun da uyması lazım. Kurallara uyduğumuz sürece hiçbir sıkıntımız yok."
Koronavirüsün, tedbirlerden daha güçlü olmadığını belirten Gül, "Kişisel temizliğimize dikkat etmemiz, suya sabuna dokunmamız ve olabildiğince sosyal mesafemizi muhafaza etmemiz gerekiyor. İşimizin olmadığı sürelerde de evimizde bulunarak Gaziantep ve Türkiye'yi bu süreçten daha güçlü çıkarabiliriz." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'e gelen özel araçlar 14 gün başka kente gidemeyecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:06: Beyoğlu Belediyesinden maske üretimi - Haber 18:05: Rüştü Reçber'in sağlık durumu iyiye gidiyor - Haber 18:05: Gökçeada feribot seferleri 3 güne düşürüldü - Haber 18:05: Uyarılar işe yaradı Datça'ya girişler azaldı - Haber 18:05: Serbest piyasada altın fiyatları - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber