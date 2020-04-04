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Gaziantep'e giriş çıkışlar kapatıldı

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışları kapatıldı.

04.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:29
Gaziantep'e giriş çıkışlar kapatıldı
Gaziantep 'te korona virüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışları kapatıldı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında Gaziantep'te tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibariyle kapatıldı. Korona virüs tedbirlerine yönelik yayımlanan genelgeyle Gaziantep'e diğer şehirlerden giriş sağlayan yollarda kontrol noktası oluşturuldu. Kontrol noktalarındaki polis ekipleri, izin belgeleri olmayanları şehre almazken, şehir dışına çıkmak isteyenlere de izin vermedi. Kentteki tüm giriş çıkışlarda kontrol noktaları oluşturulurken, izin belgeleri olup da şehre girenleri kayıt altına alıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, 3. Sayfa
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