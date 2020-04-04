- Gaziantep 'e giriş çıkışlar kapatıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışları kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Gaziantep'te tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibariyle kapatıldı. Korona virüs tedbirlerine yönelik yayımlanan genelgeyle Gaziantep'e diğer şehirlerden giriş sağlayan yollarda kontrol noktası oluşturuldu. Kontrol noktalarındaki polis ekipleri, izin belgeleri olmayanları şehre almazken, şehir dışına çıkmak isteyenlere de izin vermedi. Kentteki tüm giriş çıkışlarda kontrol noktaları oluşturulurken, izin belgeleri olup da şehre girenleri kayıt altına alıyor.

Kaynak: İHA