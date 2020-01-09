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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Suriye'nin Resulayn ilçesinde TSK'nın kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın memleketi Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

09.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:39Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Suriye'nin ilçesinde TSK'nın kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın memleketi 'teki baba evine ateş düştü.


Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da TSK kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) Gaziantep'teki baba evine acı haberi ulaştı. Çamlıtepe Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Oğullarının şehadet haberini alan anne Halise ve baba Mustafa Yanık, gözyaşı döktü.


1 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehit Yanık'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek. - GAZİANTEP


Gaziantep, Resulayn, TSK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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