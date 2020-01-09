Haberler » Güncel » Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Haber

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Suriye'nin Resulayn ilçesinde TSK'nın kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın memleketi Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

09.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:51
Suriye'nin ilçesinde TSK'nın kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın memleketi 'teki baba evine ateş düştü.
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da TSK kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) Gaziantep'teki baba evine acı haberi ulaştı. Çamlıtepe Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Oğullarının şehadet haberini alan anne Halise ve baba Mustafa Yanık, gözyaşı döktü.
1 ay önce nişanlandığı öğrenilen şehit Yanık'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.
(Metin Faruk Tamer/İHA)
Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gaziantep, Resulayn, TSK, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:42  Yahşihan'da jandarmadan "Güven Masası" uygulaması - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
11:40  200 yıllık tarihi han, kadın girişimciler tarafından yönetiliyor - Haber
11:40  "Türkiye'nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı vardır" - Haber
11:36  Beyoğlu Kaymakamlığı: "Tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edildi" - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
9.01.2020 11:46:37