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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

20.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:00Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Suriye'nin kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün 'teki baba evine ateş düştü.
İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün Gaziantep'te baba evine acı ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Hatice ve baba Osman Ertürk, gözyaşlarına boğuldu. İstiklal Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, Ertürk'ün şehit düştüğü haberini alan yakınları şehit evine akın etti.
Şehit Ertürk'ün cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
(İHA)

Gaziantep, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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