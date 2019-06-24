24.06.2019 14:47
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Gaziantep'e TUTOR ataması

Gaziantep

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantepli antrenör Taner Günebakan'a antrenör eğitmeni (TUTOR) olarak görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantepli antrenör Taner Günebakan 'a antrenör eğitmeni (TUTOR) olarak görev verdi.
Çeşitli futbol kulüplerinde antrenör olarak görev yaptıktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Şubesinde çalışmalarını sürdüren Günebakan, TFF kurslarında gösterdiği başarı sayesinde, TFF Eğitim Koordinatörlüğü tarafından TUTOR olarak Gaziantep Bölgesine atandı.
UEFA Elit A Lisans, UEFA A Lisans, TFF Atletik Performans Lisanslarına sahip olan Günebakan, TFF bünyesindeki Gaziantepli ilk TUTOR olacak.
Kaynak: AA
Futbol , Gaziantep , Günebakan , Türkiye Futbol Federasyonu , Spor

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