GAZİANTEP Elektrik akımına kapılan işçi, öldü

Elektrik akımına kapılan işçi, öldü

GAZİANTEP'te, fabrika inşaatında çalışırken elektrik akımına kapılan demir doğrama işçisi İsmail İlhan (40), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatta demir doğrama işçisi olarak çalışan İsmail İlhan, elindeki demir profilin, yakından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi ile akıma kapıldı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde İsmail İlhan'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen İlhan'ın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmail İlhan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere teslim alındı.