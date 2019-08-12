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Gaziantep'te 14 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Babasına ait kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptıran 14 yaşındaki çocuk, makineyle birlikte hastaneye götürüldü. Makine kesilerek kurtarılan talihsiz çocuğun elini kaybetme riski var.

12.08.2019 15:07
Gaziantep'te 14 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, babasına ait kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptıran Suriye uyruklu Halil Zavak (14), yaralandı. Makineyle birlikte hastaneye kaldırılan Zavak'ın eli itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Devrişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Yusuf Zavak'a ait kasap dükkanında çalışan Halil Zavak, kıyma çekerken elini makineye kaptırdı.

HASTANEYE MAKİNEYLE BİRLİKTE GİTTİ

Dükkandaki müşteri durumu fark edince Zavak'ın elini kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Halil Zavak'ı kıyma makinesiyle birlikte Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

ELİNİ KAYBEDEBİLİR

İlk müdahaleyi yapan doktorlar, çocuğun elini makineden çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kıyma makinesini keserek çocuğun elini çıkardı. Ameliyata alınan Halil Zavak'ın elini kaybedebileceği belirtildi.

Gaziantep'te 14 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

3. Sayfa, Yaşam

Kaynak: DHA

YORUMLAR (6)
VEFA: Tabi çocuk dükkanda babasına yardım edebilir de niye bu aleti kullanıyor. Paket yapsın , para alsın. Babalar da çok gamsız.
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ANTİFENER: Gereksiz haber.
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SADO: sorumsuz bir aile bi çocuğa sahip çıkamıyor
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FUZULİ GEREKSİZ: Kendi ülkelerinde savaş bitti bunlar ne diye hala burada duruyorlar anlamıyorum biz başka ülkeye gitsek ekmek su bile vermezler. Biz 14 15 yaşında Çanakkalede nice şehitler verdik!
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MEMLEKETİM: Gecmis olsun. Haberi okurken tülerim diken diken oldu. Bu cocugu kasap tükkaninda calistiran babaya her kimse adam gibi ceza verilmese gercekten bu memleketim düzelmez.
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FUZLİ İŞLER: İNŞ BİR ŞEY OLMAZ COCUĞUM ALLAH ŞİFA VERSİN BİR ANLIK DİKKATSİLİK!. .
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