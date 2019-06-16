16.06.2019 12:36
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GAZİANTEP ENGELLİ ÖĞRENCİ, JANDARMA YARDIMIYLA OKUL BİNASINA GİRDİ

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci bölümü yapıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci bölümü yapıldı. Sınava tekerlekli sandalyeyle gelen engelli aday, jandarmanın yardımıyla okul binasına girdi.
YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), ilçedeki 11 okulda, 3 bin 900 adayın katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne sınava girmek için tekerlekli sandalyeyle gelen engelli Erkan Bal, sınav binaya ve salona jandarmanın yardımıyla girdi. Jandarma yardımı dolayısıyla teşekkür eden Bal, hedefinin sınavı kazanmak ve bilgisayar mühendisliği okumak olduğunu söyledi.GAZİANTEP ENGELLİ ÖĞRENCİ, JANDARMA YARDIMIYLA OKUL BİNASINA GİRDİ
Kaynak: DHA
Jandarma, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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