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Gaziantep enkaz altında kalan mühendis aranıyor

Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (2)GAZİANTEP VALİSİ İNCELEME YAPTIGaziantep Valisi Davut Gül, dün 15.42'de çöken ve inşaat mühendisinin enkaz altında kaldığı Akkent Camisi inşaatında yürütülen çalışmaları inceledi.

15.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:11
Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (2)
GAZİANTEP VALİSİ İNCELEME YAPTI
Valisi Davut Gül, dün 15.42'de çöken ve inşaat mühendisinin enkaz altında kaldığı Camisi inşaatında yürütülen çalışmaları inceledi. Kurtarma ekiplerinden bilgiler alan Vali Gül, çalışmaların yoğun şyekilde sürdüğünü belirterek, Tüm kurtarma ekiplerimiz ile gönüllü kuruluşlar ve vatandaşlarımız kendi programları dahilinde çalışıyor. Arama köpeği, termal kameralar ile alana bakılıyor. 24 saate yaklaşıyoruz ama kendisine henüz ulaşamadık. Akşama kadar ulaşmak istiyoruz. Görgü tanıklarının söylediği yere yoğunlaşıyoruz. Alet ve personel anlamında eksiklik yok çalışılabilecek alanlar belli. Vakit geçtikçe beklentiler değişiyor ama biz yoğun şekilde çalışıyoruz diye konuştu.
Vali Gül, göçük olayıyla ilgili adli ve idari soruşturmanın da ayrıca yürütüldüğünü kaydetti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber Hasan KIRMIZITAŞ GAZİANTEP,(DHA)
Gaziantep enkaz altında kalan mühendis aranıyor

Gaziantep, Akkent, Güncel

Kaynak: DHA


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