Gaziantep-Erbil Uçak Seferleri Başladı

Gaziantep
'ten Irak
'ın Erbil
kentine uçak seferleri başladı. Gaziantep Havalimanı
'ndan Erbil
'e Anadolu Jet
tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşta, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve oda üyesi iş adamları da Irak
'a gitti. Anadolu Jet
tarafından haftada 3 gün planlanan Gaziantep- Erbil
uçak seferleri, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Gaziantep'ten saat 01.40'ta, Erbil'den ise saat 04.00'te yapılacak.
Uçak saferleri sayesinde iki kent ve ülke arasındaki ticaret ve turizm hareketliliğinin artması bekleniyor.
Irak, Erbil, Gaziantep, Ekonomi
Kaynak: AA