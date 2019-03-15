Gaziantep Erdoğan'dan Camiye Saldırıya Tepki: Terbiyesiz, Ahlaksız, Adi, Alçak Sen Kolayı Seçtin

Kaynak: DHA

Erdoğan'dan camiye saldırıya tepki: Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak sen kolayı seçtinCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına sert tepki gösterdi. İsrail'e de Filistin üzerinden tepki gösteren Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırganın yayınladığı bildiride Türkiye ve şahsını hedef alan bölüme değinerek, "Bu ifadeler kafalarda ve kalplerde yaşatılan heveslerin ifadesidir. Senin her yerin bomba olsa ne yazar? Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak sen kolayı seçtin. İstanbul'a da ne diyor bu ahlaksız; 'Konstantinopol.' Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça, böyle bir şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama asla bu alçakların seviyesine de düşmeyeceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun, günahsız her masum insanın ölümüne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince 31 Mart yerel seçimleri için düzenlenen mitinge katılmak üzere öğle saatlerinde Gaziantep'e geldi. Havalimanında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Vali Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geçti. Yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara ara otobüsü durdurup kent sakinleriyle sohbet edip, çocuklara hediyeler verdi.Miting alanındaki platforma boynunda üzerinde ay- yıldız ve 'Gaziantep' yazılı atkıyla çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep Müdafaa Türküsü'nün sözlerini okudu. Kentin düşman işgalinden kurtarılışında önemli rol oynayan Şahin Bey, Şehit Kamil ve Karayılan ile birlikte 6 bin 317 şehidi rahmetle anan Erdoğan, Gaziantep'ten övgüyle bahsetti. Gaziantep'e son 1 yılda 4'üncü kez önce geldiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yılda yapılan yatırımları anlatarak, şunları söyledi:"Fabrikalarının üretimiyle insanlarının çalışkanlığıyla örnek olan Gaziantep. Hemen yanı başındaki Suriye'den gelen yüz binlerce muhacire ensarlık yapan kadirşinas Antep. Emeğin, kazancın şehri Antep. Sen ne güzel şehirsin Gaziantep. Göbeklitepe, Şanlıurfa'yla beraber aynı zamanda Gaziantep'in de turizmine ekonomisine katkı sunacaktır. İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan şehrimiz inşallah turizmde de çok büyük başarılara imza atacaktır. İnşallah 31 Mart'ta Gaziantep yepyeni bir hizmet döneminin kapısını aralayacaktır. Biz Antep'i sadece aşkla sevmekle kalmıyoruz, tarihinin en büyük hizmetleriyle geleceğe hazırladık, hala hazırlıyoruz. Son 17 yılda Gaziantep'e 35 katrilyon yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. Bunlar resmi rakamlar. Eğitimde yaklaşık 3 katrilyon liralık kaynakla 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. 60 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurduk. Bu üniversite var ya öyle sıradan bir üniversite değil. Bölgenin merkezi bir üniversitesi. Yüksek öğrenim öğrencileri için 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Birkaç yıl içerisinde 2 tane Gaziantep'te, 1 tane Nizip'te olmak üzere toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli yeni yurt binaları daha açıyoruz. Gaziantep'e 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yaptık mı? Memnun musunuz? Dedik ve yaptık. Biz ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. İnşallah 'millet bahçesi'ni kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi. İçinde de millet kıraathanesi olacak. Bunun içinde çocuk kütüphanesinden yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal ve sportif tesisin olduğu, Hasan Celal Güzel Millet Bahçemiz, ayrıca Gaziantep'e kazandıracağımız bir diğer millet bahçemiz olacak."'KIŞLANIN YERİNE MİLLET BAHÇESİ VE MEDENİYET ŞEHRİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl vefat eden eski bakanlardan Gaziantepli Hasan Celal Güzel için alandakilerden Fatiha isteyip, okudu. 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu kışlanın kent merkezinden taşınarak yerine millet bahçesi ile taş evlerle inşa edilecek 'Medeniyet Şehri' kurulacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Şahin Bey'in şehit edildiği ve adına anıtının bulunduğu yere Milli Mücadele Tabiat Merkezi'ni kuruyoruz. Bu parkta özellikle genç kuşaklara Gaziantep Savunması'ndaki bütün olaylar görsel olarak anlatılacak. Gaziantepli ihtiyaç sahiplerimizi, şehit yakınlarımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi toplam yaklaşık 4 katrilyon liralık kaynakla destekledik. Sağlıkta şehrimize son 17 yılda toplamda 1135 yataklı 20 hastaneden oluşan 83 adet tesis kazandırdık. Şimdi de şehrimize inşallah önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Biliyorsunuz Ankara Bilkent'te 3 bin 700 yataklı şehir hastanesini açtık. Şimdi bir benzerini de inşallah 1875 yataklı olarak Gaziantep'te açacağız. Ayrıca 300 yataklı Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 400 yataklı Nizip Devlet Hastanemizin proje çalışmaları da devam ediyor. 25 Aralık Devlet Hastanemizi de 300 yataklı ek bir binayla büyütüyoruz. Gaziantep'te 21 bin 313 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi çıtayı yükseltiyoruz. Ülkemizin en büyük ve en kapsamlı şehir projesi olan 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesi'ni başlattık. İlk etabındaki 2 bin 795 konutun inşasının sürdüğü Kuzey Şehir'in ulaşımı için yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca şehrimizin güney bölgesinde de yeni bir yerleşim alanı kuruyoruz. İmar Barışı'yla 194 bin Antepli kardeşimizin sorununu çözdük."'ŞİMDİ GELİYORUM MÜJDEMİZE'"Şimdi geliyorum müjdemize" diye sözlerini sürdüren Erdoğan, "Biliyorsunuz Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan var. Buradaki askeri birliğin artık şehir içinde kalmanın bir anlamanın kalmadığını gördük. Dülük Baba Tabiat Parkı'na ve Erikçe Kent Ormanı'na komşu işte bu devasa alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını yani 5 milyon metrekareden fazlasını gül bahçeleriyle, ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmında da Antep'in tarihine, kültürüne, mimarisine, alışkanlıklarına uygun keymıh taşıyla, havarla, bazaltla, beyaz mermerle inşa dilecek bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer 'Antepevi' şeklinde yapacak. Tabii buna herhalde Konukoğlu'nun da hazırlanması lazım. Böylece şehrimizin adeta çehresine değiştirecek dev bir hizmeti sizlere kazandırmış olacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak millet bahçesi ve 'Medeniyet Şehri'nin görüntülerini dev ekrandan izlettiği alandakilere "Kabul edenler, etmeyenler?" diye sorduktan sonra "Oy birliğiyle kabul edilmiştir" dedi.GAZİANTEP DOĞU VE BATIYA HIZLI TRENLE BAĞLANACAKCumhurbaşkanı Erdoğan, Araban ve Karkamış ilçelerine de doğal gaz verileceğini ifade ederek, kente ulaştırmada 6 katrilyon liralık yatırımda bulunduklarını belirtti. Gaziantep'i, batı ve doğuya hızlı tren hatlarıyla bağlayacaklarını ifade eden Erdoğan, "Gaziantep- Osmaniye- Adana- Mersin hızlı tren projemizin yapım çalışmaları da etap etap devam ediyor. Gaziantep'i, İstanbul, Ankara ve Konya'dan Karaman'a hızlı trenle bağlayacak hattı, Nurdağı'ndan Kahramanmaraş'a da bağlıyoruz. Şanlıurfa- Gaziantep hızlı tren projemizi de tamamladığımızda Gaziantep hem doğusuna hem de batısına hızlı trenle bağlanmış olacak. Hem metro standartlarında kent içi ulaşımına hem de hızlı tren bağlantısıyla şehirler arası ulaşıma hizmet verecek Gaziray'ın yapımı da sürüyor. Bu konuda belediyemizden yükü inşallah alacağız. Gaziantep'e 5 baraj ve 3 gölet inşa ettik. 2 baraj ve 1 gölet daha inşa ediyoruz. Bay Kemal diyor ya 'Çiftçiler battı, bitti\