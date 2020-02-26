Gaziantep eşi pompalıyla ateş etti, bir gözünü kaybetti

Eşi pompalıyla ateş etti, bir gözünü kaybetti

GAZİANTEP'te 10 aylık evliyken boşanmak istediği eşi Behsat Yıldırım tarafından tüfekle vurulan Dilek Yıldırım (21) sağ gözünü kaybetti. Genç kadının sol gözünde de görme kaybı oldu. Tedavisinin yapılması için yardım isteyen Yıldırım, 'Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Beni sağlığıma kavuşturacak bir doktora ihtiyacım var. 21 yaşındayım ve hayatı tekrar görmek istiyorum. Bu şekilde yaşamak istemiyorum' dedi.

Olay, Perilikaya Mahallesi'nde 2 yıl önce meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen Dilek Yıldırım, ailesinin evine döndü. Konuşma bahanesiyle kayınpederinin evine giden Behzat Yıldırım, yanında getirdiği pompalı tüfek ile eşine ateş etti. Yaralanan Dilek Yıldırım, kaldırıldığı hastanede 21 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Bir gözünü kaybeden diğer gözünde de yüzde 90 görme kaybı oluşan Yıldırım, eşinin gerekli cezayı almasını ve yeniden görmek istediğini söyleyerek, yardım istedi.

Ayrılmak istediği için ölümle tehdit edildiğini ve sonunda bir gözünün kör olduğunu belirten Dilek Yıldırım, 'On aylık bir evliliğin sonucunda ayrılmak istediğim için bu hale geldim. Eşim madde bağımlısıydı. Beni de madde kullanmaya teşvik ediyordu. Defalarca ayrılmak için ailemin evine dönmek istedim. Beni ölümle tehdit ederek, dövdü. Rapor aldım, şikayetçi oldum ama kurtulamadım. 19 Kasım 2018'de canıma tak edince ailemi arayarak, gelip beni almalarını söyledim. Bir süre sonra ailemin evine konuşmak için geldi. Sigara içme bahanesiyle dışarıya çıktı, pompalı tüfek getirmiş. İçeri geri gelince tüfekle ateş etti. Kafama doğru sıktı, saçmaların çoğu sağ tarafıma geldi. Sağ gözümü kaybettim. Sağ gözüm protez ve görme yetisi yok. Sol gözüm de yüzde 90 görmüyor" diye konuştu.

'BEN HAYATI TEKRAR GÖRMEK İSTİYORUM'

Tedavisinin yapılması için yardım isteyen Dilek Yıldırım, 'Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Tedavim için bir doktorun bulunmasını istiyorum. Benim gözümün sorunu retinada. Ön kornea ve mercekte değil. Beni sağlığıma kavuşturacak bir doktora ihtiyacım var. Bu yüzden devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Ben 21 yaşındayım ve hayatı tekrar görmek istiyorum. Bu şekilde yaşamak istemiyorum' dedi.

Olayın ardından eşinin tutuklandığını ve yaralanmasına ilişkin davanın sürdüğünü dile getiren Yıldırım, 'Beni bu hale getiren kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum. Beni ölmekten daha kötü bir hale getirdi. Birilerine muhtaç olmaktansa keşke ölseydim. Benim hayatımı elimden almaya hiçbir şekilde hakkı yoktu' dedi.

Kaynak: DHA