Gaziantep Eşini Öldüren Kocaya Müebbet, Yardım Eden Sevgilisine 17 Yıl Hapis-Arşiv

Kaynak: DHA

Mahkemede son savunmasını yapan Kemal Ayalp, önceki ifadesini aynen tekrarladığını söyledi. Avukatı Muhammed Sait Doğan ise, Suçu sübuta erdirecek herhangi bir somut delil bulunmamıştır, bir cinayet işlenmiş, ancak bunun kimin yaptığı bilinmiyor ise delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. Mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz dedi.ÖZKARAMAN BEN BU OLAYIN MAĞDURUYUMSanık Güler Özkaraman da önceki savunmasını tekrar ederek, Savunmalarımı tekrar ederim, mağduriyetimi daha önce de dile getirdim. Cinsel istismara uğradım, gözlerim önünde bir cinayet işlendi. Kemal'in söylediklerine uymak zorundaydım, çünkü hayatım tehlike altındaydı. Kendi ailemin yanında psikolojik olarak iyi hale geldiğimde de olaya ilişkin bildiklerimi anlattım. Ben bu olayın sanığı değil, mağduruyum diye konuştu.Tarafları dinleyen mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme, Kemal Ayalp'in, 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 8 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet, Güler Özkaraman'ın ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına, olayı haksız tahrik altında işlediği için cezanın 15 yıla düşürülmesine, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar verdi. Ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 5 yıl ceza verilen Özkaraman, toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.