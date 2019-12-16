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Gaziantep evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı

Evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattıGaziantep'te, girdikleri evden 350 bin dolar çalan 3 kadından 2'si yakalandı.

16.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:55

'te, girdikleri evden 350 bin dolar çalan 3 kadından 2'si yakalandı. Akraba oldukları belirlenen kadınlardan biri tutuklandı.

PARALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Gaziantep'in ilçesindeki bir eve 9 günü giren hırsızlar, 350 bin doları çalıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonunda eve giren 3 kadın tespit edildi. Hırsızlığın ardından koşarak uzaklaştıkları saptanan şüpheli kadınlardan ikisinin E.Ç. ve Y.Ç. olduğu belirlendi. , akraba olan 2 kadını Osmaniye'de yakaladı. Kadınlarla birlikte ele geçirilen para, sahibine teslim edildi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklanırken, Y.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. Polis, kimliğini belirlediği 3'üncü kadını yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
Gaziantep evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı

Gaziantep, Şahinbey, Aralık, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
FIRTINA 61:Biri neden serbest bırakılıyor? O çalana engel mi olmaya çalışmış?!!!!
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