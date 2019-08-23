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GAZİANTEP Evin 2'nci katında zemin çöktü 7 yaralı

YENİDENGaziantep'te, 2 katlı evin üst katının tabanı, aşırı yüke dayanamayan direklerin kırılması sonucu, aniden çöktü.

23.08.2019 18:00
GAZİANTEP Evin 2'nci katında zemin çöktü 7 yaralı
YENİDEN
Gaziantep'te, 2 katlı evin üst katının tabanı, aşırı yüke dayanamayan direklerin kırılması sonucu, aniden çöktü. Kadınlar evde mevlit okurken meydana gelen çökmede göçük altında kalan 7 kişi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerince yaralı halde kurtardı.
Kentte, gecekonduların yoğunlukta olduğu Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında, 25 kadının mevlit okuduğu sırada dairenin zemini aşırı yüke dayanamayan direklerin kırılması sonucu çöktü. 25 kadın yaklaşık 3 metre yükseklikten evin alt katına düştü. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçüğün altında kalan 7 kadın, ekipler tarafından yaralı halde kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 7 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Göçüğün meydana geldiği binanın bulunduğu sokak, güvenlik amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
GAZİANTEP Evin 2'nci katında zemin çöktü 7 yaralı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Gaziantep, İtfaiye, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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