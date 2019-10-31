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Gaziantep evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandıGaziantep'te, evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandıran kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

31.10.2019 12:51
Evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı
Gaziantep'te, evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandıran kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 2 kişinin evlenmek istediği kadın tarafından dolandırıldıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, mağdur kişilerin kadınla birlikte gittiği kuyumculardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Adresine düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Gaziantep evlilik vaadiyle dolandıran kadın yakalandı

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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