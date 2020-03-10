GAZİANTEP Evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
Evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklamaGAZİANTEP'te sahte nişan yaparak evlilik vaadiyle 8 bin lirası alınan M.Ç.?yi dolandıran 6 kişilik çete, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
10.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:52
Evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
GAZİANTEP'te sahte nişan yaparak evlilik vaadiyle 8 bin lirası alınan M.Ç.?yi dolandıran 6 kişilik çete, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Olay, geçen 27 Şubat'ta Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep 'te yaşayan M.Ç. kendisine aracı olan bir kişinin tavsiyesiyle S.K. ile tanışarak evlenmek istedi. Yapılan sahte nişan töreninde M.Ç. evlenmek amacıyla S.K., ve beraberindeki 5 kişiye 8 bin lira para verdi. Aileler arasında gerçekleştirilen sahte nişanın ardından M.Ç., S.K. ve beraberindeki 5 kişinin kayıplara karıştığını söyleyerek polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, nişan şurasında çekilen görüntüler ile bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis evlenmek vaadinde bulunan S.K. ve ailesi olarak tanıştırdığı G.K., Y.Y., M.Ş., F.B. ve S.A.?yı yakaladı.
Gözaltına alınan ve sorgulama işlemi sonrası adliyeye sevk edilen S.K., G.K. ve Y.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ş., F.B., ve S.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
GAZİANTEP'te sahte nişan yaparak evlilik vaadiyle 8 bin lirası alınan M.Ç.?yi dolandıran 6 kişilik çete, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Olay, geçen 27 Şubat'ta Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep 'te yaşayan M.Ç. kendisine aracı olan bir kişinin tavsiyesiyle S.K. ile tanışarak evlenmek istedi. Yapılan sahte nişan töreninde M.Ç. evlenmek amacıyla S.K., ve beraberindeki 5 kişiye 8 bin lira para verdi. Aileler arasında gerçekleştirilen sahte nişanın ardından M.Ç., S.K. ve beraberindeki 5 kişinin kayıplara karıştığını söyleyerek polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, nişan şurasında çekilen görüntüler ile bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis evlenmek vaadinde bulunan S.K. ve ailesi olarak tanıştırdığı G.K., Y.Y., M.Ş., F.B. ve S.A.?yı yakaladı.
Gözaltına alınan ve sorgulama işlemi sonrası adliyeye sevk edilen S.K., G.K. ve Y.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ş., F.B., ve S.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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