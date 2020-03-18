GAZİANTEP Fatma Şahin Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyor
Fatma Şahin: Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyorGAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'den gelen kızı Merve Şahin'e de koronavirüs tedbirleri kapsamında rutin karantina uygulandığını açıkladı.
18.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:38
Fatma Şahin: Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyor
GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'den gelen kızı Merve Şahin'e de koronavirüs tedbirleri kapsamında rutin karantina uygulandığını açıkladı.
Fatma Şahin'in ABD'de eğitim gören kızı Merve Şahin, koronavirüs salgınının ardından Türkiye 'ye döndü. Dönüşünün ardından alınan tedbirler kapsamında Merve Şahin, karantina uygulamasına tabi tutuldu. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları Fatma Şahin'in kızının, ABD dönüşünde karantina uygulamasından kaçtığı yönünde iddialarda bulundu. İddiaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Fatma Şahin, twitter hesabından açıklama yaptı. Kızının rahatsızlığının bulunmadığını ve rutin uygulamaya tabi tutulduğunu belirten Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az koronavirüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurt dışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. ve yurt dışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor. Bilginiz olsun."
GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'den gelen kızı Merve Şahin'e de koronavirüs tedbirleri kapsamında rutin karantina uygulandığını açıkladı.
Fatma Şahin'in ABD'de eğitim gören kızı Merve Şahin, koronavirüs salgınının ardından Türkiye 'ye döndü. Dönüşünün ardından alınan tedbirler kapsamında Merve Şahin, karantina uygulamasına tabi tutuldu. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları Fatma Şahin'in kızının, ABD dönüşünde karantina uygulamasından kaçtığı yönünde iddialarda bulundu. İddiaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Fatma Şahin, twitter hesabından açıklama yaptı. Kızının rahatsızlığının bulunmadığını ve rutin uygulamaya tabi tutulduğunu belirten Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az koronavirüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurt dışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. ve yurt dışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor. Bilginiz olsun."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Fatma Şahin, Türkiye, Güncel
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