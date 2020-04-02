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GAZİANTEP Fırıncıdan ekmekle 'evde kal' çağrısı

Fırıncıdan ekmekle 'evde kal' çağrısıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, fırıncı Ahmet Arslan (55), koronavirüs tedbirleri kapsamında; 'evde kal' ve 'hayat eve sığar' yazılı ekmek çıkartarak uygulamaya destek verdi.

02.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:27
Fırıncıdan ekmekle 'evde kal' çağrısı
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, fırıncı Ahmet Arslan (55), koronavirüs tedbirleri kapsamında; 'evde kal' ve 'hayat eve sığar' yazılı ekmek çıkartarak uygulamaya destek verdi.
Atatürk Mahallesi'ndeki fırının vitrinine 'Siz evde kalın biz ekmeğinizi eve getirelim' yazısı asan ve pişirdiği ekmeklerin üzerine çörek otuyla 'evde kal' ve 'hayat eve sığar' yazan Arslan, müşterilerinden güzel tepkiler aldıklarını söyledi. Farkındalık oluşturmak amacıyla bu uygulamayı başlattığını belirten Ahmet Arslan, "İnsanlarımızın evde kalmasını sağlamak amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Vatandaşlarımız telefonla bizi aradığında ekmeklerini evlerine gönderiyoruz. Farkındalık oluşturmak için başlattığımız uygulama herkesten olumlu tepki aldı" dedi.
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GAZİANTEP Fırıncıdan ekmekle ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Arslan, İslahiye, Güncel

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GAZİANTEP Fırıncıdan ekmekle 'evde kal' çağrısı
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