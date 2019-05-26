26.05.2019 18:07
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GAZİANTEP FIRINDA GAZ SIKIŞMASI PATLAMASI 1 YARALI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, pide fırınında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada işçilerden İbrahim Şimşek (33), yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, pide fırınında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada işçilerden İbrahim Şimşek (33), yaralandı. Hürriyet Mahallesi'nde bir markette bulunan pide fırınında çalışmak için gelen İbrahim Şimşek, ocağı yaktığı anda patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, Şimşek, kol ve yüzlerinden yaralandı. Patlamayı duyanların yaralı halde bulduğu Şimşek, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. GAZİANTEP FIRINDA GAZ SIKIŞMASI PATLAMASI 1 YARALI İşçi, İslahiye, İbrahim Şimşek, Güncel
Kaynak: DHA