GAZİANTEP FIRINDA GAZ SIKIŞMASI PATLAMASI 1 YARALI

GAZİANTEP'in İslahiye
İlçesinde, pide fırınında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada işçilerden İbrahim Şimşek
(33), yaralandı. Hürriyet Mahallesi
'nde bir markette bulunan pide fırınında çalışmak için gelen İbrahim Şimşek, ocağı yaktığı anda patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, Şimşek, kol ve yüzlerinden yaralandı. Patlamayı duyanların yaralı halde bulduğu Şimşek, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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Kaynak: DHA