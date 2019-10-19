Gaziantep FK: 4-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Özgür Yankaya xxx, Süleyman Özay xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx- Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xxx- Kamil Ahmet xx(Dk.73 Yusuf xxx), Sosa xxx, Abdulkadir xxx (Dk.87 Ahmet Canbaz)- Sturridge xxx(Dk.64 Doğan x), Nwakaeme xx- Sörloth xxx

GAZİANTEP FK: Lodygin xx- Oğuz xx, Djilobodji xx, Kana-Biyik xx, Tosca xx, Mehmet Erdem x(Dk.69 Pawlowski x)- Jefferson xxx, Diarra x, Chibsah x- Twumasi xx (Dk.85 Kenan x), Kayode xx

GOLLER: Dk. 9 Sturridge, Dk. 14 Sörloth, Dk. 76 Sosa, Dk. 81 Yusuf (Trabzonspor) - Dk. 54 Jefferson ( Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Kayode (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Sosa, Hüseyin Çimşir (Yardımcı antrenör) (Trabzonspor) - Marius Sumudica (Teknik direktör), Diarra (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve evinde çıktığı son 9 lig maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen bordo mavililer, puanını 15'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise bu sezon ligdeki üçüncü mağlubiyetini aldı.

9'uncu dakikada Sörloth'un sağ kanattan ceza sahası yayının üzerine çıkardığı yerden pasında Sturridge'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

14'üncü dakikada Sturridge'nin savunmanın arkasına aşırtma pasına iyi hareketlenen Sörloth, kale önünde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

28'inci dakikada Jefferson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla auta gitti.

39'uncu dakikada penaltı noktası üzerinden Jefferson'un kafayla kaleye gönderdiği top yan direkten oyun alanına geri döndü. Devamında Djilobodji önünde kalan topu tekrar kaleye gönderdi ancak bu sefer de Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

43'üncü dakikada Twumasi'nin sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda yatarak topa uzandı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

54'üncü dakikada sol kanattan Kayode'nin ceza sahası içerisine yerden pasında savunmanın uzaklaştırdığı top kısa düşerek Jefferson'un önünde kaldı. Onun penaltı noktasının yanından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

57'nci dakikada Sturridge'nin ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutu kaleci Lontigkin ayağıyla son anda uzaklaştırdı, Abdulkadir önünde kalan meşin yuvarlağı tekrar kaleye gönderdi ancak top direğin dibinden auta gitti.

76'ncı dakikada Sosa'nın orta saha yayının önünden kaleye gönderdiği sert şut Lontigkin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-1.

81'inci dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içi sol çaprazından sağ çaprazdaki Yusuf'a yerden pasında Yusuf meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra şutunda top ağlarla buluştu: 4-1.

84'üncü dakikada Kayode'nin Yusuf Sarı'ya dirseğiyle müdahalesi sonrası hakem Özgür Yankaya Kayode'ye sarı kart verdi ancak daha sonra VAR'a gidilerek kart kırmızıya çevrildi.

Karşılaşma 4-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

GOLDEN SONRA ASKER SELAMI

Trabzonspor'da 81'nci dakikada Yusuf Sarı'nın golü sonrası Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen ve Ahmet Canbaz, asker selamı verdi.