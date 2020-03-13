Gaziantep FK, Alanyaspor deplasmanında
Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
13.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:42
Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 8 puan alarak 32 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Alanyaspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.
Sumudica dönüyor
Geçen haftaki Trabzonspor maçında cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise bu hafta takımına taktik verme imkanı bulacak.
Sezon öncesinde sakatlanan ve bu sezon henüz forma şansı bulamayan Muğdat Çelik'in sakatlıktan çıktığı ancak henüz maçta görev almaya hazır olmadığı bildirildi. Kırmızı-siyahlılar'da Muğdat dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 17.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta 8 puan alarak 32 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Alanyaspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.
Sumudica dönüyor
Geçen haftaki Trabzonspor maçında cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise bu hafta takımına taktik verme imkanı bulacak.
Sezon öncesinde sakatlanan ve bu sezon henüz forma şansı bulamayan Muğdat Çelik'in sakatlıktan çıktığı ancak henüz maçta görev almaya hazır olmadığı bildirildi. Kırmızı-siyahlılar'da Muğdat dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir, Gaziantep, Spor
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