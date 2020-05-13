Gaziantep FK antrenmanlara başladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, uzun bir aradan sonra ilk idmanını yaptı.

13.05.2020 21:09 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:11
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, uzun bir aradan sonra ilk idmanını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verildiği hatırlatılırken, Gaziantep ekibinin yeniden bir araya geldiği bildirildi.
Tesislerde toplanan kırmızı-siyahlıların, uzun bir aradan sonra ilk kez idmana çıktığı ifade edilirken, teknik direktör Marius Sumidica'nın karantinada olması nedeniyle idmanın yandımcı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirildiği aktarıldı.
İki ayrı grupla farklı saatlerde yapılan antrenmanlarda, karantinada olan Jean Armel Kana-Bıyık, Alexandru Maxim, Günay Güvenç ve Souleymane Diarra dışındaki tüm oyuncuların yer aldığı kaydedildi. Gaziantep FK antrenmanlara başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Spor, Haber

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