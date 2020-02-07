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Gaziantep FK, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

Süper Lig'de lider Demir Grup Sivaspor'u 5-1 yenerek dikkatleri çeken Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.

07.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:16Gaziantep FK, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi
Süper Lig'de lider Demir Grup Siva 'u 5-1 yenerek dikkatleri çeken FK, deplasmanda 'ı yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.
Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak güzel oyun ortaya koyduklarını ve her geçen hafta bunun üzerine eklediklerini dile getirdi.
Son olarak Sivasspor'a karşı oynanan oyunun da spor otoritelerinin takdirini topladığını anlatan Büyükekşi, şöyle konuştu:
"Takımımız Sivaspor maçında muhteşem bir performans ortaya koydu. Taraftarımızın desteği de süperdi. Futbolun tüm güzellikleri sahaya yansırken, adeta uyuyan o dev uyanmaya başladı. Gaziantep Futbol Kulübü olarak ligin üst sıralarına doğru çıkışımızı Beşiktaş maçında da sürdürmeyi hedefliyoruz."
Bu anlamda teknik heyete ve futbolcu grubuna güvendiklerini aktaran Büyükekşi, lig tamamlanana kadar alt sıralardan uzakta adlarından söz ettirmeye devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Teknik heyet kendine güveniyor
Gaziantep FK Teknik Direktör Marius Sumudica, göreve geldiği andan itibaren ligi ilk 10 takım arasında bitirmeyi kendilerine hedef olarak belirlediklerini anımsattı.
Bu anlamda gerekli çalışmaları yapıp, ilk yarıda beklentilerin üzerine çıktıklarını anlatan Sumudica, ligin ilk iki haftasında iyi oynamalarına rağmen bunu skora yansıtamadıklarını aktardı.
Geçen hafta Sivasspor ile yapılan maçla iyi oyunun karşılığını aldıklarını belirten Rumen teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'ın güçlü ve şampiyonluk adaylarından olduğunu biliyoruz. Ayrıca teknik adam değişikliği de rakibimizde farklı bir hava oluşturmuştur. Ama biz rakibin durumuna bakmaksızın kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ümit ediyorum Beşiktaş deplasmanında istediğimiz skorları alırız. Gaziantep'e güzel bir sonuçla taraftarımızı sevindirerek dönmek istiyoruz."

Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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