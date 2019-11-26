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Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir süredir sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalan Abdul Aziz Tetteh, 3 ay daha oynayamayacak.

26.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:24Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok
Süper Lig ekiplerinden Kulübü'nde bir süredir sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalan Abdul Aziz Tetteh, 3 ay daha oynayamayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tetteh'in tedavisi sürüyor.
Tedavisinin ilk aşaması geçilmesine rağmen yapılan tetkiklere olumlu cevap alınamayan ve ağrıları geçmeyen Tetteh'in, detaylı araştırma ve sağlık kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verildi.
Tetteh, yurt dışında özel bir hastanede sol ayak diz kıkırdağından başarılı bir operasyon geçirdi.
Abdul Aziz Tetteh'in, en az 3 ay daha forma giyemeyeceği bildirildi.

Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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