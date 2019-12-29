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Sumudica, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında maça çıkamayacak

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Marius Sumudica'nın hastalığı nedeniyle maçta görev almayacağı bildirildi.

29.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:08

Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın geçtiğimiz günlerde yaşadığı zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, yapılan tetkikler neticesinde Sumudica'nın doktorlarından Btc Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımının yanında olabilmesi adına olumlu bir rapor alınamadığı kaydedildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın rahatsızlığı şiddetli bir şekilde devam etmiş olup, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kulübedeki görevini yapamayacaktır. Takımımız bu karşılaşmada yardımcı antrenörlerimizden Cristian Petre yönetiminde sahaya çıkacaktır. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Sumudica, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında maça çıkamayacak

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA


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