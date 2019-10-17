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Gaziantep FK'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

17.10.2019 15:05Gaziantep FK'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları devam ediyor.
Milli maçlar nedeniyle iki hafta aranın ardından Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor. Kritik maç için son hazırlıklarını yapan Gaziantep ekibinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenmanda sakatlığı bulunan Muğdat Çelik ise çalışmaya katılmadı.
Öte yandan Gaziantep FK'nın bugün akşam saatlerinde Trabzon'a doğru hareket edeceği belirtildi.
(İHA)

Trabzonspor, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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