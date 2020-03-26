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Gaziantep FK'dan 'evde kalın' çağrısı

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları ve Teknik Direktörü Marius Sumudica, yayınladıkları videolar ile Gazianteplilere ve tüm Türkiye halkına 'evde kalın' çağrısı yaptı.

26.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:39
Gaziantep FK'dan 'evde kalın' çağrısı
Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları ve Teknik Direktörü Marius Sumudica, yayınladıkları videolar ile Gazianteplilere ve tüm Türkiye halkına 'evde kalın' çağrısı yaptı.

Bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları ve Teknik Direktörü Marius Sumudica 'evde kalın' çağrısında bulundu. Gaziantep ekibinin sosyal medya hesabından yayınlanan videolarda futbolcular Günay Güvenç, Güray Vural, Kana Bıyık, Jefferson, Sousa, Aziz Tetteh ve Teknik Direktör Marius Sumudica, kırmızı-siyahlı taraftarlara ve tüm Türkiye halkına seslendi.

Virüs nedeniyle çalışmalarına evlerinde devam eden futbolcular, büyük risk taşıyan salgından korunmak için vatandaşların da evlerinde kalmasının önemli olduğunu vurguladı. Takım kaptanları Günay Güvenç ile Kana Bıyık'ın yanı sıra futbolcular Güray Vural, Jefferson, Sousa ve Aziz Tetteh, yayınladıkları videolarda 'evde kal Gaziantep', 'evde kal Türkiye' diyerek, vatandaşlara dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Teknik Direktör Marius Sumudica ise yayınladığı videoda, "Dünya olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs bütün dünyayı etkisi altına aldı. Ben buradan insanlara lütfen evde kalın demek istiyorum. Bu herkesin sağlığı için çok önemli. Bu dönemde herkesin en iyi tedbirleri alması çok önemli. Bizlerin duaya ve desteğe çok ihtiyacı var. Birbirimizi destekleyelim ve birlikte başaralım. Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Allah Türk vatandaşlarını korusun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Türkiye, Futbol, Spor

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Haberler ›› Spor ››Gaziantep FK'dan 'evde kalın' çağrısı - Spor
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