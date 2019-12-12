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Gaziantep FK'dan videolu destek çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, futbolcular Kana Bıyık ve Papy Djilobodji'nin de yer aldığı bir video yayınlayarak "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

12.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:36
Süper Lig ekiplerinden Kulübü, futbolcular Kana Bıyık ve Papy Djilobodji'nin de yer aldığı bir yayınlayarak "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek" kampanyasına destek çağrısında bulundu.
Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren ve ekonomik açıdan sıkıntı yaşamamak için "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı-Siyaha Tam Destek" kampanyasını hayata geçiren Gaziantep Futbol Kulübü, taraftarların desteğini arttırmak için bir video yayınladı. Yayınlanan videoda takım kaptanı Kana Bıyık ile Papy Djilobodji de rol alarak kulübe destek için SMS kampanyasına katıldılar.
Videoda, kulübün geçmişte kazandığı başarıların yer aldığı ve "Biz Gaziantep'iz" sloganının ön plana çıkarıldığı videoyu izleyen futbolcular, başarıların devamının gelmesi için destek olunması gerektiği mesajını verdi. Videoda, takım kaptanlarından Kana Bıyık ise "Haydi Papy mesaj at" diyerek takım arkadaşından SMS kampanyasına katılmasını istedi. Daha sonrasında ise iki futbolcu da telefonlarını çıkararak SMS kampanyasına katıldı.
Futbolcular, videonun sonunda ise tokalaşarak "Gaziantep Tek Yürek" sloganını söylediler.
(İHA)
Gaziantep FK'dan videolu destek çağrısı

Gaziantep, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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