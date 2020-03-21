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Gaziantep FK'de izin uzatıldı

Gaziantep FK'de Süper Lig maçlarının ertelenmesi kararı sonrası verilen 3 günlük izin, uzatıldı.

21.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:58
Gaziantep FK'de izin uzatıldı
Gaziantep FK'de Süper Lig maçlarının ertelenmesi kararı sonrası verilen 3 günlük izin, uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından takıma verilen 3 günlük iznin, 1 haftaya çıkarıldığı duyuruldu.
Kırmızı-siyahlı takımın, 26 Mart Perşembe günü yeniden tesislerde toplanıp, belirlenecek fikstüre göre çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.
Açıklamada, "Profesyonel futbol takımı oyuncu, personel ve teknik heyetinin, bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda alınan karar, kendilerine iletilmiştir. Futbolcularımız, bireysel çalışmalarına evlerinde devam edeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Spor

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