Gaziantep FK'de koronavirüs tedbirleri
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir aldı.
18.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:52
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir aldı.
Kırmızı-siyahlılar, tedbirler kapsamında ilk önce tesislerde dezenfekte çalışması yürüttü. Belirli aralıklarla bu çalışmaların sürdüğü kulüpte, futbolcuların sağlık taramasından da geçirildiği öğrenildi.
Öte yandan, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına tesislerde devam eden Gaziantep ekibi, antrenmanları da taraftara ve basına kapatma kararı aldı.
Tedbirlerin gerekli görülen ikinci bir talimata kadar süreceği kaydedildi.
Kırmızı-siyahlılar, tedbirler kapsamında ilk önce tesislerde dezenfekte çalışması yürüttü. Belirli aralıklarla bu çalışmaların sürdüğü kulüpte, futbolcuların sağlık taramasından da geçirildiği öğrenildi.
Öte yandan, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına tesislerde devam eden Gaziantep ekibi, antrenmanları da taraftara ve basına kapatma kararı aldı.
Tedbirlerin gerekli görülen ikinci bir talimata kadar süreceği kaydedildi.
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Kaynak: AA
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