Haberler » Spor » Gaziantep FK'de kupa mesaisi - Spor

Gaziantep FK'de kupa mesaisi

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 5 Aralık Perşembe günü günü karşılaşacağı GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

03.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:32Gaziantep FK'de kupa mesaisi
Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 5 Perşembe günü günü karşılaşacağı GMG Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Dayanıklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmaların ardından gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı takım, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanın ardından önce hava yolu ile İstanbul'a, ardından da kara yoluyla karşılaşmanın oynanacağı Kırklareli'ne geçerek kampa girecek.

Türkiye Kupası, Gaziantep, Aralık, Futbol, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:17 Ahmet Nur Çebi, Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı - Spor
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor - Spor
17:12 Giray Bulak: "Takımdan iyi mesajlar aldık" - Spor
17:11 Kayserili Wushu'cular Balkan Şampqiyonası'nda madalyalara ambargo koydu - Spor
17:09 Çorlulu işadamı Gümüş'ten Tekirdağspor'a 75 bin TL'lik bağış - Spor
16:15 Rhodri Giggs, eşiyle birlikte olan ağabeyi Ryan Giggs'e patladı - Spor
16:00 Balotelli devre arasında Brescia'dan bedelsiz ayrılabilir - Spor
15:32 Chelsea, West Ham maçını faul yapmadan tamamladı - Spor
14:59 Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı - Spor
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:20:26