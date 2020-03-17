Menü
Haberler ›› Spor ››Gaziantep FK'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Spor

Gaziantep FK'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

17.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:00
Gaziantep FK'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler : MKE Ankaragücü, Gaziantep, Futbol, Spor

Paylaş
Yorumlar (1)
ANGARAGÜÇLÜ:GURURLUYUZ GÜÇLÜYÜZ ANKARAGÜÇLÜYÜZ
Cevap Yaz 0 1

Manşet 

Haberler

Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Spor
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Spor
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Spor
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Spor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Spor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Spor
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Spor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı