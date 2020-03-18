Gaziantep FK'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'yle iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
18.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:36
Gaziantep FK, Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'yle iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde yapıldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcular koordinasyon ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı.
Kırmızı-siyahlılar, antrenman öncesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı açtı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde yapıldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, futbolcular koordinasyon ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı.
Kırmızı-siyahlılar, antrenman öncesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı açtı.
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Kaynak: AA
Etiketler : MKE Ankaragücü, Gaziantep, Spor
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